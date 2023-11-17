17 ноября, 08:56
Военная операция на Украине

В РФ отметили снижение численности казачьего общества в последние несколько лет

Оно сократилось почти на 9 тыс. человек по сравнению с 2022 годом, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Снижение численности казачьего общества фиксируется в России последние несколько лет, сейчас по сравнению с 2022 годом оно сократилось почти на 9 тыс. человек, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на пленарном заседании в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество".

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"Последние несколько лет мы, к сожалению, фиксируем снижение численности казачьего общества. По сравнению с прошлым годом она снизилась почти на 9 тыс. человек, это комплексная проблема, которая включает в себя и потери казаков в СВО, и естественную смертность в силу возраста, и слабую заинтересованность со стороны молодежи вступать в казачьи общества", - сказал он.

Баринов добавил, что нужно проявлять повышенное внимание к казакам, которые возвращаются после участия в СВО. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда уточнил, что сейчас более 25 тыс. казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов принимают участие в специальной военной операции.

"Из них 1 260 из 1 700, представленых к государственным наградам, уже награждены", - отметил он.

Долуда уточнил, что всего казачьи общества насчитывают около 149 тыс. человек, и из них всего 60 тыс. могут принимать участие в СВО. Он пояснил, что с начала 2023 года все войсковые казачьи общества приступили к боевой подготовке, вернулось понимание, что "казак, прежде всего, - воин".

Новые регионы

Руководитель ФАДН отметил, что была создана рабочая группа по формированию структуры казачьих обществ в новых регионах РФ. "Сейчас уже есть инициативные граждане, желающие создать казачьи общества, однако с учетом ведения боевых действий, пробелов в региональном законодательстве с этим придется немного подождать. Без участия казаков, которые сейчас воюют, было бы не совсем правильно создавать казачьи общества в новых субъектах", - пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал самоотверженность молодых казаков при защите страны в ходе специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаРоссияБаринов, Игорь ВячеславовичВоенная операция на Украине
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