17 ноября, 09:09

В Забайкалье окажут материальную помощь семьям погибших в шахте рабочих

В пресс-службе правительства края уточнили, что в данный момент готовятся документы, которые установят сроки и суммы выплат

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил оказать материальную помощь семьям двух шахтеров, погибших при обрушении горной породы на руднике в Балейском районе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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"Сегодня утром на руднике ЗРК "Омчак" в Балейском районе произошло обрушение горной породы <…>. Два сотрудника рудника погибли под завалами. Поручил оказать материальную помощь их семьям", - написал Осипов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Забайкалья, на данный момент готовятся документы, которые установят сроки и суммы выплат.

Обрушение произошло 17 ноября на Верхне-Алиинском месторождении. Под завалами на горизонте 675 вертикальной выработки оказались два человека. В ликвидации последствий принимали участие 18 человек и пять единиц техники. Спасатели нашли и подняли на поверхность тела двоих рабочих. По словам главы Балейского района Владимира Ушакова, погибшие были вахтовиками из Иркутской и Челябинской областей. Возбуждено уголовное дело.

Гендиректор золоторудной компании "Омчак" Андрей Фомин сообщил ТАСС, что одного из рабочих затянуло в горную массу. Его напарник попытался помочь, но его тоже затянуло. Семьям погибших предприятие поможет организовать похороны, также запланирована выплата материальной помощи женам и детям. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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