В МВД сообщили о ежегодном раскрытии участковыми более 270 тыс. преступлений

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, они также выявляют около 3 млн административных правонарушений в год

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участковые полиции каждый год раскрывают в России более 270 тыс. преступлений и выявляет около 3 млн административных правонарушений, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Народными полицейскими рассматривается практически половина поступающих в ведомство обращений. Цифра колоссальная - ежегодно около 16 млн заявлений. Силами службы раскрывается свыше 270 тыс. преступлений, выявляется около 3 млн административных правонарушений", - сказал он.

Колокольцев в день 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции поздравил руководителей и сотрудников профильных подразделений с профессиональным праздником. "Шли годы, менялись наименования и подчиненность, но неизменным оставалось одно - призвание обеспечивать безопасность граждан, защищать их законные интересы, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - отметил глава ведомства. Министр констатировал, что круг полномочий участковых охватывает почти все направления деятельности органов внутренних дел.

Всего штат участковых полиции составляет 47 тыс. сотрудников, более 17 тыс. из них обслуживают административные участки в отдаленной труднодоступной местности, в законодательстве они закреплены как сельские участковые. Некомплект участковых полиции в России в настоящее время составляет 15%.