17 ноября, 09:49

В Москве высота снежного покрова может достичь 6 см к концу следующей недели

Формирование устойчивого снежного покрова в столице приходится на период с 27 ноября по 2 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Высота снежного покрова составит 4-6 см в Москве к концу следующей недели. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе, начиная со вторника (21 ноября), ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном, благодаря чему высота снежного покрова к концу недели составит 4-6 см", - рассказал он.

Тишковец добавил, что согласно климатическим наблюдениям формирование устойчивого снежного покрова в столице приходится на период с 27 ноября по 2 декабря, высота должна составлять не менее 5 см.

По словам синоптика, в этом году метеозима наступила с опозданием на четверо суток. Однако компенсацией за эту задержку станет преждевременное формирование снежного покрова, который появится на неделю раньше положенных сроков.

В пятницу же большинство метеостанций, в том числе и базовая ВДНХ, отмечают снежный покров менее 5 см, а в Дмитрове, Клину и Михайловском высота снежного покрова составляет 1 см, уточнил Тишковец. 

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