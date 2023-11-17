Суд в Оренбурге приостановил работу ресторана "Съели сумели" после отравлений

В ходе расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

ТАСС, 17 ноября. Центральный районный суд города Оренбурга приостановил до 1 декабря работу ресторана "Съели сумели", где отравились посетители. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ходе расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Суд, изучив представленные доказательства и учитывая обстоятельства дела, приостановил деятельность ООО "ЮКСК-ГРУПП", осуществляемую в ресторане "Съели сумели", до 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что четыре человека отравились едой из ресторана "Съели сумели". У всех заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружили сальмонеллу.