СМИ: госпитализированного с пневмонией Иона Суручану планируют перевезти в Германию

Накануне сообщалось, что состояние артиста ухудшилось

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Молдавского певца Иона Суручану, который на этой неделе был госпитализирован с пневмонией в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Кишиневе, планируют перевезти для лечения в Германию. Об этом сообщил телеканал TV8 со ссылкой на директора отделения реанимации больницы Виктора Кожокару.

"По словам Кожокару, самолет с медицинским оборудованием прибудет в Кишинев, на нем прилетят реаниматологи из Германии, которые проведут обследование и определят, возможна ли перевозка Суручану", - отмечает телеканал. Накануне сообщалось, что состояние артиста ухудшилось.

Популярный в Молдавии и за рубежом Суручану является заслуженным и народным артистом Молдавской ССР, кавалером высшей награды - "Ордена Республики". Карьеру начал в 1970-е в молдавском вокально-инструментальном ансамбле "Норок" ("Удача"). В 1980-е начал сольную карьеру, популярность в республике и за рубежом ему принесли хиты "Незабудка", "Аурика", "Листопад", "Зачем, зачем?" и другие песни. В 1990-е годы музыкант избирался депутатом парламента, однако быстро разочаровался в политике и продолжил музыкальную деятельность. Суручану часто выступает в Приднестровье, где удостоен звания Народного артиста непризнанной республики.