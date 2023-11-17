17 ноября, 10:12
Международная выставка-форум "Россия"

Омский силач Шивляков поставил рекорд мира по сгибанию железных прутьев о голову

Как заявил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко, спортсмен согнул 36 прутьев за минуту

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Омский стронгмен Михаил Шивляков поставил на международном форуме-выставке "Россия" на открытии Дня Омской области рекорд мира по сгибанию железных прутьев о голову. Как заявил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко, он согнул 36 прутьев за минуту.

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"Рекорд - наибольшее количество согнутых металлических прутьев диаметром 10 мм, длиной 1 м о голову за 1 минуту. Мировой рекорд с результатом 36 прутьев за рекордсменом Михаилом Шивляковым объявляю официально зафиксированным", - сказал Коненко. Прежний мировой рекорд составлял 24 прута.

Как пояснил ТАСС сам Шивляков, он не особо переживал за результат. "Главная сложность, чтобы в момент сгибания прута о голову он не соскочил и не повредил кожу. Каждый прут нужно было согнуть минимум на 90 градусов", - отметил он.

День Омской области проходит на выставке "Россия" 17 ноября. Омская экспозиция называется "Омск - ты просто космос". "Мы постарались показать историю региона, показать то, чем мы гордимся - это и космос, ведь в Омске производится ракета-носитель "Ангара", и наши "летающие" танки Т-80, [тяжелые огнеметные системы] "Солнцепеки" и наша гражданская продукция, и, конечно, наших людей, в том числе наших олимпийских чемпионов", - сказал журналистам губернатор Виталий Хоценко.

Помимо деловых мероприятий - круглого стола по повышению инвестиционной привлекательности региона, по женскому социальному предпринимательству и так далее - программа дня включает два баттла музыкальных коллективов: квартетов "Тарские ворота" (Омск) и "Байкал-квартет" (Иркутск), Симфонических оркестров Омской и Иркутской филармоний.

Посетители выставки смогут также продегустировать традиционную кухню сибирских старожилов, осваивавших Сибирь, познакомиться с туристическими достопримечательностями региона и побывать на премьере художественно-документального фильма "Покоривший космос" об отце космонавтики Сергее Королеве.

  

Теги:
РоссияОмская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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