17 ноября, 10:20

В Якутии планируют создать 46 мастерских в учреждениях СПО до конца 2025 года

Глава региона Айсен Николаев отметил, что это даст "возможность молодежи получить на месте востребованную профессию в короткие сроки"

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии обеспечат создание до конца 2025 года 46 мастерских в техникумах и колледжах республики. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

"В Якутии открываются современные мастерские для подготовки кадров по ключевым компетенциям. Это дает возможность молодежи получить на месте востребованную профессию в короткие сроки. Всего до конца 2025 года мы планируем открыть 46 таких мастерских. <...> Все это - благодаря плану социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО до 2030 года, стартовавшему по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина", - написал Николаев.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в 2024 году в Якутии откроют 12 мастерских. Некоторые из них появятся впервые в арктических районах. Так, они откроются в Арктическом колледже народов Севера в поселке Черском и в отделениях центра подготовки рабочих кадров "Арктика" в трех населенных пунктах - Батагае, Жиганске и Тикси. В настоящее время идут работы по поставке оборудования, уточнили в правительстве. Мастерские появятся также в Ленском технологическом техникуме и Нерюнгринском медицинском колледже.

Мастерские будут иметь различные направления - технология моды, эксплуатация беспилотных авиационных систем, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сельскохозяйственные биотехнологии.

"Новые мастерские позволят обучающимся колледжей осваивать профессиональные компетенции на высоком уровне, готовиться к чемпионатам профессионального мастерства, проводить промежуточную и государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, обеспечат качественную подготовку кадров для экономики региона", - привели в правительстве слова руководителя центра научного и инновационного развития профессионального образования Института развития профессионального образования (ИРПО) Ольги Яковлевой.

Кроме того, по поручению главы Якутии в 25 учреждениях среднего профессионального образования (СПО) республики проведут капитальный ремонт до 2027 года. Каждую из них, помимо капремонта от одного до четырех зданий, оснастят современными средствами обучения. В Якутии благодаря нацпроекту "Образование" в 2020-2022 годах в учреждениях СПО создано 55 мастерских с современной материально-технической базой. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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