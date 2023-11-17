17 ноября, 10:19

Опросы по переименованию Волгограда в Сталинград перенесли на 2024 год

Как сообщил председатель областной думы Александр Блошкин, за переименование выступает большинство жителей города

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Опросы жителей Волгограда о проведении референдума по переименованию города в Сталинград продолжат в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на председателя Волгоградской областной думы и Волгоградской областной организации ветеранов Александра Блошкина.

"На сегодняшнем заседании Общественного совета [по переименованию города] нами принято решение продолжить работу нашего Общественного совета в 2024 году", - цитирует пресс-служба Блошкина.

По его словам, в настоящее время за переименование Волгограда в Сталинград выступает большинство жителей города. При этом конкретные цифры Блошкин не привел. "Нужно дать возможность нашим землякам без суеты и излишней спешки осмыслить необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения", - добавил председатель облдумы.

Изучения общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград начались в конце марта 2023 года. Результаты опросов, а также решение о вынесении этой темы на референдум планировали озвучить после майских праздников. Позже опросы приостановили, а затем продлили, потому что мнения горожан разделились.

В феврале ВЦИОМ провел опрос о возвращении Волгограду исторического названия. Результаты опроса показали, что жители города скорее не поддерживают эту инициативу (67%). Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждение переименования Волгограда в Сталинград.

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий несколько раз в год. 

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