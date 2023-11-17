В Мариуполе более 200 семей получат жилье взамен утраченного

В компании "Единый заказчик в сфере строительства" отметили, что общая площадь двух домов составляет около 20 тыс. кв. м

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" начала строительство двух многоквартирных домов в Мариуполе Донецкой Народной Республики, в них в 2024 году получат квартиры более 200 семей, потерявших жилье во время боев за город. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В Октябрьском (Жовтневом) районе Мариуполя - на улице Куприна и проспекте Ленина - специалисты публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и подрядной организации приступили к возведению двух новых многоквартирных жилых домов. Компенсационные квартиры от государства в новых домах смогут получить более 200 семей, ранее утративших свое жилье", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что общая площадь двух домов составляет около 20 тыс. кв. м. Завершить строительство и ввести новые дома в эксплуатацию планируется в 2024 году. "Единым заказчиком" будет передано на баланс города в двух новых домах 29 однокомнатных квартир, 94 двухкомнатных, 82 трехкомнатных и 8 четырехкомнатных квартир для многодетных семей. Все квартиры в новостройках будут сданы с внутренней отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами.

Всего на данный момент "Единый заказчик в сфере строительства" уже построил и ввел в эксплуатацию в Мариуполе 33 многоквартирных дома на более чем 1,8 тыс. компенсационных квартир и общей площадью свыше 200 тыс. кв. м. В настоящее время специалисты компании и подрядных организаций возводят в Мариуполе более 15 многоквартирных жилых домов в Центральном, Приморском и Левобережных районах Мариуполя.

Ранее мэр Мариуполя сообщил ТАСС, что власти планируют восстановить город в течение трех лет. К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тысяч рабочих - как из числа местных жителей, так и из других регионов России. Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции.