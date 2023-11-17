17 ноября, 10:34
Палестино-израильский конфликт

В Алма-Ату прибыл самолет с 99 пассажирами, эвакуированными из сектора Газа

Отмечено, что после прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированных граждан обеспечили временным жильем

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальный самолет с 99 пассажирами - казахстанцами и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, прибыл в Алма-Ату. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

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"По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева министерством иностранных дел была реализована эвакуация казахстанцев, находившихся в секторе Газа. Сегодня специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров - граждане Казахстана и члены их семей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированных граждан обеспечили временным жильем. Им оказывают необходимую правовую и медицинскую помощь.

"Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона МИД Казахстана удалось достичь договоренности о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа", - пояснили в пресс-службе. Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что 15 ноября состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. 

Теги:
КазахстанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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