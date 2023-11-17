17 ноября, 10:39

На центральном участке Троицкой линии метро в Москве завершили проходку ствола вентшахты

Работы велись в почвах из водонасыщенных песков и тугопластичных суглинков

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стволопроходческий комплекс (СПК) "Валентина" прошел ствол вентшахты на строящейся Троицкой линии метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"СПК "Валентина" завершил проходку ствола вентшахты длиной более 40 м между строящимися на Троицкой линии метро станциями "Академическая" и "Вавиловская". Работы велись в почвах из водонасыщенных песков и тугопластичных суглинков", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что диаметр ствола составил 8,5 м - таков размер железобетонных колец обделки с металлической гидроизоляцией высотой в 1 м, которые уложила "Валентина". После завершения проходки ствола планируется выполнить его примыкание к подземной трассе ранее пройденных тоннелей метро, что позволит сформировать полноценную вентшахту.

"Перед выполнением работ по примыканию ствола СПК "Валентина" будет демонтирована и перевезена на другую стройплощадку - между станциями "Академическая" и "Крымская", где с помощью комплекса будет пройден еще один ствол аналогичного притоннельного сооружения", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова.

Он добавил, что с помощью этого СПК в Москве уже построено шесть вентиляционных шахт на Арбатско-Покровской, Солнцевской и Троицкой линиях метрополитена.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся. 

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