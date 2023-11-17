17 ноября, 10:38

В Красноярском крае суд рассмотрит жалобу на арест экс-кандидата в губернаторы

Рассмотрение состоится 21 ноября

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд 21 ноября рассмотрит жалобу на арест руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании региона и экс-кандидата в губернаторы Александра Глискова. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

Центральный районный суд Красноярска 2 ноября арестовал Глискова, подозреваемого в получении взятки, до 31 декабря. Защита обжаловала арест в Красноярском краевом суде. "Информация по делу от адвокатов. Рассмотрение апелляции по мере пресечения назначено на 21 ноября", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Сам Глисков свою вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "КрайДЭО" и также находящегося под следствием. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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