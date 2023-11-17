17 ноября, 11:00

В первом корпусе Московского дворца пионеров восстановили мозаичный пол "Скорпион"

Специалисты частично переложили пол, убрали следы от устройства перегородок и восполнили утраты

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Реставрацию мозаичного пола "Скорпион" завершили в Московском дворце пионеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта (ДКР).

"В Московском дворце пионеров в ходе реставрационных работ восстановили мозаичный пол. Он расположен на первом этаже главного корпуса, под планетарием, который в свою очередь размещен на втором. Там с помощью керамической плитки выложен скорпион среди звезд. Специалисты частично переложили пол, убрали следы от устройства перегородок и восполнили утраты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной фон мозаики черного цвета символизирует звездное небо, на котором изображены линии и звезды, образующие собой созвездия на млечном пути, а в центре располагается скорпион, выложенный из желто-бежевых фрагментов керамической плитки с акцентом на красно-голубых глазах из смальты. Общая площадь пола составляет более 200 кв. м.

"Мозаичный пол до начала работ находился в аварийном состоянии, большая часть фрагментов отслоились от основания. Слой стяжки, которая являлась основанием для мозаики, отошел от перекрытия, имел трещины и местами был полностью нарушен, что стало основной причиной для переклейки мозаики. Также было несколько больших участков с ремонтными вставками из более крупных фрагментов и неподходящей структурой поверхности, которые портили мозаику. В местах, где были возведены перегородки, отсутствовали фрагменты мозаики или в ней были остатки крепежей. Шовный раствор разрушался и имел следы коррозии", - добавили в департаменте.

Как уточнили в пресс-службе, перед началом работ сохранившуюся плитку аккуратно демонтировали и промаркировали все фрагменты, чтобы каждый из них вернулся на свое место, а также очистили каждую плитку от старого раствора. Кроме того, восстановили основание мозаичного пола. В процессе работ у него обнаружили дополнительные дефекты, в связи с чем увеличился объем работ.

"В ходе перекладки мозаики максимально использовали все фрагменты исторического материала, но около 10% поверхности было утрачено. Специалисты с большим трудом нашли наиболее близкую по цвету и структуре черную керамическую плитку, затем нарезали ее по форме и размерам, подходящим к авторскому рисунку. Бежевую и желтую керамику изготовили в профильной мастерской, так как подходящей по цвету и структуре не смогли найти. Красную и синюю смальту для восстановления утрат глаз скорпиона удалось обнаружить в запасниках цветного стекла", - заключили в ДКР. 

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