17 ноября, 11:08

СПЧ представит президенту доклад о правах человека в современном мире

Председатель совета Валерий Фадеев сообщил, что в отчете отмечается, в частности, проблема использования Западом Всеобщей декларации прав человека в качестве оружия для вмешательства во внутренние дела стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил и представит главе государства доклад о правах человека в современном мире. Об этом сообщил журналистам председатель СПЧ Валерий Фадеев.

21 ноября СПЧ проведет в Москве международную конференцию, приуроченную к 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

"К этой конференции подготовлен доклад [о состоянии прав человека в мире]. Мы привлекли лучших специалистов по правам человека в России и, в общем, одних из лучших в мире. Доклад серьезный, он будет в ближайшее время обнародован и в укороченном виде представлен президенту [РФ Владимиру Путину] как доклад Совета по правам человека", - сказал Фадеев.

Он добавил, что в докладе отмечается, в частности, проблема использования Западом Всеобщей декларации прав человека в качестве оружия для вмешательства во внутренние дела стран в последние десятилетия. При этом Фадеев подчеркнул, что Россия, вопреки некоторым утверждениям на Западе, не отодвигает от себя концепцию прав человека. "Мы хотим показать, что у нее есть проблемы, она серьезно дискредитируется", - отметил глава СПЧ. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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