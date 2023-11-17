Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за поддержку после смерти брата

Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи, написал первый президент Казахстана

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил соотечественников за слова поддержки после смерти младшего брата - Болата Назарбаева.

"Сложно выразить словами мою благодарность за теплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии", - говорится в обращении Назарбаева, опубликованном на сайте первого президента.

Назарбаев сообщил, что в последние дни на его имя пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей.

"Свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также мои соратники и граждане Казахстана. Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент", - отметил он.

13 ноября пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что в возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев - младший брат Нурсултана Назарбаева.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. С 1992 по 1997 годы являлся вице-президентом аграрной компании "Инкар Агро". С 1997 года руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. Он также являлся основателем общественного фонда "Саликалы урпак" ("Благородное поколение").