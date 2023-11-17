17 ноября, 11:51

Глава СПЧ РФ назвал позорными рекомендации МОК не участвовать в Играх дружбы

По мнению Валерия Фадеева, России надо "гнуть свою линию", чтобы рано или поздно "все встало на свои места"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует спортсменам участвовать в Играх дружбы, позорное, а России надо "гнуть свою линию", чтобы рано или поздно "все встало на свои места". Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"МОК находится под контролем американцев в первую очередь. Это позорное решение, МОК то ли призвал, то ли приказал спортсменам всего мира не принимать участие в тех соревнованиях, которые организуются в России. Это позорное решение, но мы не можем запретить МОК, нам надо соревнования проводить", - сказал Фадеев на пресс-конференции.

Он напомнил про недавнее голосование в ООН по арабо-израильскому конфликту, когда "огромная часть мира проголосовала против позиции США". "Сегодня по конфликту в Израиле, завтра по спорту, послезавтра еще по каким-то вопросам. Надо линию свою гнуть и рано или поздно все встанет на свои места, МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине. Но для этого требуется воля, сила и права человека", - сказал Фадеев.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве I летних Всемирных игр дружбы. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация