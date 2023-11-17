Глава СПЧ РФ назвал позорными рекомендации МОК не участвовать в Играх дружбы

По мнению Валерия Фадеева, России надо "гнуть свою линию", чтобы рано или поздно "все встало на свои места"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который не рекомендует спортсменам участвовать в Играх дружбы, позорное, а России надо "гнуть свою линию", чтобы рано или поздно "все встало на свои места". Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"МОК находится под контролем американцев в первую очередь. Это позорное решение, МОК то ли призвал, то ли приказал спортсменам всего мира не принимать участие в тех соревнованиях, которые организуются в России. Это позорное решение, но мы не можем запретить МОК, нам надо соревнования проводить", - сказал Фадеев на пресс-конференции.

Он напомнил про недавнее голосование в ООН по арабо-израильскому конфликту, когда "огромная часть мира проголосовала против позиции США". "Сегодня по конфликту в Израиле, завтра по спорту, послезавтра еще по каким-то вопросам. Надо линию свою гнуть и рано или поздно все встанет на свои места, МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине. Но для этого требуется воля, сила и права человека", - сказал Фадеев.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве I летних Всемирных игр дружбы.