Садовничий вручил Кадырову высшую награду Евразийской ассоциации университетов

Евразийская ассоциация университетов - одно из старейших объединений вузов евразийского пространства

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден медалью "За вклад в евразийское сотрудничество" Евразийской ассоциации университетов. Главе республики ее вручил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, передает корреспондент ТАСС.

"Наша ассоциация единодушно наградила вас, главу Чеченской Республики, медалью Евразийской ассоциации университетов "За вклад в евразийское сотрудничество", - сказал Садовничий во время церемонии открытия филиала МГУ в Грозном, обращаясь к присутствующему главе Чечни.

Садовничий отметил, что эта медаль - высшая награда Евразийской ассоциации университетов, которая объединяет 150 высших учебных заведений стран евразийского содружества.

Евразийская ассоциация университетов - одно из старейших объединений вузов евразийского пространства.

Рамзан Кадыров в свою очередь вручил ректор МГУ высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова.

Евразийская ассоциация университетов - одно из старейших объединений вузов евразийского пространства.