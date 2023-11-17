В Курганской области детям-сиротам выдали первые восемь сертификатов на жилье

Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что в работе еще более 60 заявок

ТАСС, 17 ноября. Детям-сиротам Курганской области вручили первые восемь сертификатов на покупку жилья. Это дополнительная региональная мера поддержки, которую могут использовать люди старше 22 лет и имеющие постоянный доход, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Коллеги начали выдавать за счет областного бюджета сертификаты сиротам на приобретение жилья. Приняли решение ввести этот дополнительный механизм для тех, кто старше 22 лет, уже уверенно стоит на ногах и может самостоятельно принимать взвешенные решения по выбору квартиры. <…> Выдали восемь сертификатов. В работе - еще более 60 заявок", - приводит пресс-служба слова губернатора Вадима Шумкова.

Как уточнили в пресс-службе, сумма сертификата составляет более 2 млн рублей. При этом предусмотрен и механизм контроля, деньги поступят продавцу только после регистрации права собственности. По словам начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Елены Ситниковой, для получения сертификата также необходимо, чтобы у человека отсутствовали судимости, он не стоял на учете в психоневрологическом диспансере и не имел алкогольную и наркотическую зависимости.

Ежегодно детям-сиротам области предоставляется около 400 жилых помещений по договору социального найма.