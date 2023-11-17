17 ноября, 11:57

Глава СПЧ усомнился в соразмерности запрошенного для Баязитовой наказания

Гособвинитель в ходе прений сторон ранее попросил назначить ей 14 лет колонии общего режима

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сомневается, что запрошенное прокурором наказание для бывшей журналистки портала Life.ru Александры Баязитовой соразмерно преступлению, в котором ее обвиняют.

"Есть такое понятие - соразмерность между преступлением и наказанием. Вымогательство, по которому судят Баязитову, было широко распространено в 90-е годы, когда бандитские группировки занимались вымогательством, угрожая утюгами и паяльниками. Но все-таки это преступление, предполагаемое, суд еще не решил, которое совершили эти люди [Баязитова и пиарщица Ольга Архарова], оно далеко от тех вымогательств, которые мы помним по 90-м годам. Это к вопросу о соразмерности", - сказал Фадеев.

Басманный суд Москвы огласит приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, 20 ноября. Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой 13 лет колонии общего режима, Баязитовой - 14 лет колонии общего режима. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе процесса будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова, она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой телеграм-канал. 

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