17 ноября, 12:14

В Москве за сутки заполнили все слоты для записи на экскурсии в Боткинскую больницу

Эксклюзивные экскурсии будут проходить с 23 по 29 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Все слоты для записи на открытые экскурсии в новый флагманский центр и Московский урологический центр Боткинской больницы оказались заполнены всего за сутки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В сентябре мы запустили уникальный проект открытых экскурсий в московские больницы. Первым перед горожанами распахнул свои двери флагманский центр Филатовской больницы. Вчера мы анонсировали расширение проекта на Боткинскую больницу, где москвичи могут посетить флагман и урологический центр, которые совсем скоро начнут прием пациентов. Все слоты для записи на экскурсию оказались заполнены менее чем за сутки. Мы рады, что этот проект привлек большое внимание, и что москвичи проявляют такой интерес к столичной медицине", - сказала Ракова.

По ее словам, до конца года откроется крупнейшая инфекционная больница в России - ИКБ № 1, куда также планируется пригласить москвичей.

Флагманский центр и урологический центр Боткинской больницы в ближайшее время примут первых пациентов. Эксклюзивные экскурсии будут проходить на протяжении целой недели, с 23 по 29 ноября, их ведут медицинские работники и сотрудники центров госуслуг "Мои Документы", напомнила заммэра.

В январе 2023 года открылся флагманский центр в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева, в марте - в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, в сентябре - в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова. Сейчас идет создание еще двух флагманских центров - в городской клинической больнице имени В. М. Буянова и городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. 

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