На трассах Югры ввели ограничения скорости до 70 км/ч

В регионе ранее зафиксировали снегопад и метель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничение скорости до 70 км/ч введено на трех автодорогах Ханты-Мансийского автономного округа из-за снегопада и метели. Об этом сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог Югры.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - снег, метель, ухудшение видимости на 17.11.2023 года вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на автодорогах: Нижневартовск - Радужный км 106-160, <...> объезд Радужный км 0-20, <...> Радужный - пгт. Новоаганск км 0-45", - говорится в сообщении.

По данным окружного ГУ МЧС, 17 ноября в отдельных районах Югры наблюдаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололед и туман. Температура днем до минус 17 градусов.