Минюст подал в Верховный суд иск о признании движения ЛГБТ экстремистским

Судебное разбирательство назначили на 10:00 мск 30 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд иск о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России. Об этом сообщает Минюст РФ.

"В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный суд подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

В нем указано, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со ст. 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Судебное разбирательство назначено на 10:00 мск 30 ноября.