17 ноября, 12:15

Московские педагоги подготовили учебники на основе программ "Математической вертикали"

В новый учебник входит углубленное изучение алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московские педагоги разработали новые учебники по математике углубленного уровня на основе материалов городского проекта "Математическая вертикаль", сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Столичное математическое образование находится на очень высоком уровне в том числе благодаря проекту "Математическая вертикаль", который реализуется более чем в 460 школах Москвы. Для углубленного изучения математики, как и любого предмета, необходимы специализированные учебники профильного уровня - именно такие и разработали наши педагоги. Теперь школы всех регионов нашей страны смогут заниматься по этим изданиям, вбирая лучшие методические наработки столичной системы образования по обучению математике", - приводятся в сообщении слова научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного департамента образования и науки Ивана Ященко.

Отмечается, что учебники созданы специально для преподавания по обновленному стандарту, который Министерство просвещения России утвердило в 2021 году. В него входит углубленное изучение алгебры, геометрии, теории вероятностей и статистики. Работа по новым учебникам должна начаться с сентября 2024 года.

Городской проект "Математическая вертикаль" реализуется в Москве пять лет, его цель - комплексная подготовка школьников 7-9-х классов по математике и смежным областям. 

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