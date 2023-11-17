"Иннопрактика" планирует расширить проект по биотехнологиям на всю РФ через два года

Заместитель генерального директора негосударственного института развития Наталья Попова отметила готовность сотрудничать со странами-партнерами после выхода на полную мощность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Программу испытаний по биологизации земель, биологическим средствам защиты растений, акселераторам роста "Иннагро" планируют расширить с 30 регионов России на всю страну через два года. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Мы идем очень хорошими темпами. Проект "Иннагро" запущен в 2020 году, сейчас 2023 год, уже более 10 тыс. га обработаны нашими биологическими средствами в 30 регионах со всеми практически компаниями, например, "Фосагро", "Мираторг". Это и по генетической селекции крупного рогатого скота, и непосредственно по биологизации растений. Поэтому в принципе, я думаю, что где-то еще два года, и мы будем уже говорить о том, что мы вышли прямо на полную мощность, то есть все регионы охвачены", - сказала Попова.

Первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" отметила, что пока концентрация направлена на Россию. Однако институт также готов сотрудничать со странами-партнерами после того, как проект выйдет на полную мощность.

"Дальше уже сотрудничество с нашими партнерскими государствами тоже вполне возможно. Есть страны, которые тоже хотят сотрудничать в этом направлении и лучшие практики позаимствовать. Мы, естественно, готовы делиться", - рассказала она.

Программа промышленных испытаний отечественных биопрепаратов защиты и стимуляции роста растений, пробиотических кормовых добавок, биоконсервантов для заготовки кормов и других биопрепаратов для сельского хозяйства реализуется более чем в 30 регионах России и на площадках крупных холдингов. Проект позволяет широко внедрять биологический метод и выстраивать систему управления плодородием почв в интенсивном аграрном производстве. Сотрудничество с ведущими российскими научными центрами и использование их инновационных биотехнологических разработок способствует укреплению технологического суверенитета в российском АПК.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.