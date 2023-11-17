17 ноября, 12:11
ЕГЭ

ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Проведение экзамена разделено на три периода

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Проведение экзамена разделено на три периода: досрочный - с 22 марта по 12 апреля - вместе с резервными днями, которые завершаются 19 апреля, основной вместе с резервными днями - с 23 мая по 1 июля, дополнительный - 4-9 сентября.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени. 

Теги:
РоссияЕГЭ
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