В Новой Каховке заработала автостанция после 1,5 года перерыва

До Геническа запустили два рейса

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Автостанция в Новой Каховке начала работать после полуторалетнего перерыва, запущены два рейса до Геническа. Об этом сообщили в администрации региона.

"В Новой Каховке начала работать автостанция, которая пока стала единственным объектом транспортной инфраструктуры. До недавнего времени из двух автовокзалов в городе работал только один, но более 1,5 года он также не выполнял свои функции", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Были запущены два автобусных рейса из Новой Каховки в Геническ - в 07:00 мск и 14:00 мск, в 12:00 мск и 18:00 мск - в обратном направлении. В администрации уточнили, что перевозить пассажиров будут автобусы, вмещающие 50 человек. Стоимость билетов составит от 700 до 950 рублей.