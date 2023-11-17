В Южной Корее готовят закон о запрете употребления в пищу собачатины

Парламентарий Ю Ый Дон заявил, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи совместно с правящей партией "Гражданская сила" в течение 2023 года примут закон, запрещающий употребление в пищу мяса собак. Об этом сообщил ответственный за выработку политического курса партии парламентарий Ю Ый Дон.

По его словам, Южной Корее "пора положить конец употреблению собачьего мяса". В качестве причин для этого шага политик назвал тот факт, что все больше корейцев заводит себе домашних животных, в том числе собак, а также то, что подобная практика наносит ущерб имиджу страны на международной арене. "Мы будем настаивать на принятии специального законопроекта, который положит конец употреблению в пищу мяса собак, в течение этого года", - приводит его слова агентство Yonhap.

Депутат также указал, что правительство планирует учредить программы финансовой мотивации для владельцев ферм, где выращивают собак на мясо, чтобы помочь им свернуть свой бизнес.

Как отметил политик, законопроект предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса. Предполагается, что он вступит в силу в 2027 году. В дополнение к новому законопроекту власти собираются внести поправки в закон о животноводстве с тем, чтобы исключить собак из категории домашнего скота.

Употребление мяса собак в Южной Корее

Южная Корея остается одной из нескольких стран мира, где сохранилась культура использования в пищу мяса собак. Однако за последние несколько лет объемы его потребления в стране резко сократились. Это связано с изменениями в образе жизни и культуре корейского общества. В частности, в стране выросло число владельцев домашних животных. Тем не менее попытки ввести подобные запреты в общенациональном масштабе до сих пор терпели неудачи из-за сильного противодействия со стороны владельцев собачьих ферм и ресторанов.

В настоящий момент власти Южной Кореи предпринимают активные усилия для отказа от подобной практики. Так, первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи в августе посетила пресс-конференцию, организованную корейскими зоозащитниками, и пообещала сотрудничать с ними до тех пор, "пока индустрия производства и потребления собачьего мяса не будет искоренена".

Движение по защите собак возникло в Южной Корее относительно недавно. Одним из первых политиков, предпринявших реальные шаги в этом направлении, стал бывший мэр Сеула Пак Вон Сун. В результате в 2019 году в столице закрылась последняя бойня, где разводили собак в качестве еды. Примеру Сеула затем последовали несколько других крупных городов, однако в сельской местности эти заведения продолжают спокойно функционировать. В 2015 году в стране работало около 3 тыс. ферм по разведению мясных пород собак.