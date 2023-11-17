В Калмыкии заболеваемость ковидом за три недели снизилась в 3,5 раза

Глава Роспортебнадзора по региону уточнил, что госпитализировано с коронавирусом 17 человек, на амбулаторном лечении 47 человек, большая часть - это женщины

ЭЛИСТА, 17 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Калмыкии за последние три недели снизилась в 3,5 раза, с 205 до 56 случаев. Республика прошла плато волны по COVID-19, тогда как на фоне начала учебного процесса в школах после каникул заболеваемость ОРВИ выросла на 50%, сообщил ТАСС глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Калмыкия прошла плато по коронавирусной инфекции, фиксируем устойчивый тренд на снижение заболеваемости. За прошедшую неделю прошло 56 больных, неделей ранее было 165, еще неделей ранее - 205. Заболеваемость сместилась с людей среднего возраста на старшую возрастную группу - 50-64 года и старше 65", - сказал он.

Глава Роспортебнадзора по региону уточнил, что по состоянию на пятницу госпитализировано с коронавирусом 17 человек, на амбулаторном лечении 47 человек, большая часть - это женщины. В связи с началом учебы школьников после осенних каникул в республике начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. На фоне циркуляции негриппозных вирусов в регионе зарегистрировано 1 112 пациентов, до каникул было 735 случаев, темп прироста составил около 50%.

"Ситуация по ОРВИ стабильно напряженная. В начале недели было закрыто (на карантин) два класса в двух школах Элисты и один малокомплектный детский сад в Яшкульском районе. <…> Вакцинация в республике под контролем, мы 5 ноября получили последнюю партию вакцины для взрослых, очередную партию детской вакцины ждем. Привито на сегодня 31 860 детей, это 63,2% от плана. Взрослых на начало недели было привито 48 753 человека , это 43,2% от плана", - отметил Санджиев, добавив, что пациенты с хроническими заболеваниями и пациенты старшего поколения будут находиться под особым контролем Роспотребнадзора и Минздрава республики.