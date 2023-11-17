Бишкек призвал РФ рассмотреть вопрос обязательного медстрахования граждан республики

Инициатива будет способствовать созданию "благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации", заявил вице-премьер страны Эдиль Байсалов

БИШКЕК, 17 ноября. /ТАСС/. Киргизия предложила РФ рассмотреть возможность введения обязательного медицинского страхования находящихся на российской территории киргизских трудовых мигрантов. Об этом заявил в Москве вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов на встрече с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой.

"Байсалов обратил особое внимание на важность предоставления обязательного медицинского страхования семьям трудящихся граждан Кыргызской Республики, пребывающих в России, в соответствии с нормами ЕАЭС (Евразийского экономического союза)", - сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

При этом представитель Киргизии выразил надежду на "положительное рассмотрение этого вопроса", отметив, что предоставление обязательного медицинского страхования будет способствовать созданию "благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации", которые вносят свой вклад в укрепление двусторонних отношений и "углубление дружественных связей между странами и народами".

По сообщению пресс-службы, Байсалов также отметил важность укрепления "экономических связей и расширения культурного обмена" между странами.

"В ходе встречи были рассмотрены актуальные темы кыргызско-российских многоплановых отношений, включая вопросы социально-экономического характера, культурно-гуманитарного сотрудничества, сферы образования и здравоохранения, а также миграционного взаимодействия", подчеркивается в сообщении.