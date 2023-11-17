17 ноября, 12:40,
обновлено 17 ноября, 12:55
Палестино-израильский конфликт

Пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей

© МЧС России

Как сообщили в МЧС РФ, всего из сектора Газа эвакуированы более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 200 граждан РФ и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска "Рафах". Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, всего из сектора Газа эвакуированы более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек.

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"Сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной. "Перешедших границу централизованной колонной направят в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России", - добавили в ведомстве. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек, среди которых как граждане РФ, так и соотечественники. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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