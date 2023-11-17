17 ноября, 12:58

В России в 2,5 раза выросло число абитуриентов, выбирающих IT-специальности

В вузах активно восполняют дефицит работников, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 17 ноября. /ТАСС/. Количество абитуриентов российских вузов, выбирающих IT-специальности, выросло за последние три года в 2,5 раза. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития России Максут Шадаев на международном Каспийском цифровом форуме.

"Мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству <...> абитуриентов, которые поступают на эти специальности в вузы. Поэтому цифровые кафедры мы создаем в вузах.<...> Мы активно восполняем дефицит работников", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос журналиста о принимаемых министерством мерах для восполнения дефицита кадров в сфере IT.

Министр напомнил о действующей программе по подготовке кадров IT-отрасли. "Мы начинаем со старшеклассников. В этом году у нас планировали задействовать 140 тыс. старшеклассников для обучения программированию. Заявок было почти 400 тыс.", - добавил министр.

Международный Каспийский цифровой форум проходит с 16 по 18 ноября в Дагестане при поддержке Минцифры России и правительства региона. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ". 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестанШадаев, Максут Игоревич
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