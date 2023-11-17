Иркутская область презентовала атлас Байкальского региона на форуме-выставке "Россия"

Он представлен не только в печатном варианте, но и в электронном

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Картографическое издание "Байкальский регион: общество и природа", в которое вошли 354 подробные карты и отображено влияние социально-экономических процессов на экологию территории, презентовали на стенде Иркутской области на выставке "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"То, что проходят дни региона на ВДНХ, - это возможность информационно заявить о возможностях, которыми обладает регион. Мы пригласили руководителей многих крупнейших компаний, которые формируют экономическую базу развития области, ведь основная доля поступления налогов - больше 30% - идет от добывающей отрасли", - сказал журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Директор иркутского филиала Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик РАН Игорь Бычков рассказал, что атлас Байкальского региона отражает практически все сферы жизни, в том числе экономическую и социальную деятельность, экологию и природные ресурсы. "Байкальский регион - территория, которая, с одной стороны, уникальна своими природными богатствами, с другой стороны, это развитый экономически регион. Такая работы была сделана впервые, основывалась она на огромном опыте картографов Восточной Сибири", - сказал ученый.

Атлас представлен не только в печатном варианте, но и в электронном - в виде геоинформационной системы, которая позволяет более четко и детально рассмотреть некоторые карты. Издание комплексно отображает многоуровневую структуру влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды в пределах региона, его трансграничное позиционирование в составе как макрорегиона, так и всей страны.

По словам председателя Иркутского областного отделения Русского географического общества (РГО), главного научного сотрудника Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН Леонида Корытного, в атлас включены 354 карты.

"По своему объему это уникальный атлас для регионального уровня, такого атласа в России больше нет. Очень важно, что начинается он с позиционирования Байкальского региона и Иркутской области как составной части Байкальского региона в России. <…> Есть карты и всех трех регионов Байкальского региона - Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край, а также и отдельные карты отдельных регионов. Причем Иркутская область - это примерно две трети всех карт, и там показано, что регион является восточным экономическим форпостом России, показана на этих картах вся промышленность, все ресурсы, все демографические показатели, причем в динамике, и экология, большой блок посвящен энергетике, здоровью", - пояснил он.

В разработке приняли участие 12 институтов Российской академии наук (РАН) и университеты региона, в числе которых - Институт географии им. В. Б Сочавы СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований СО РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.

Презентация региона

Иркутская область на выставке-форуме арендует площадь размером 108 кв. м. Оформление стенда региона позволяет гостям выставки совершить настоящее путешествие в Приангарье, увидеть копию установленной на острове Ольхон скульптуры заслуженного художника России Даши Намдакова "Отец Байкала", макеты самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиационном заводе, и примерить нефритовые сапоги, которые специально для экспозиции изготовили камнерезы региона. На стенде также организована фотозона с меняющимися видами зимнего Байкала и проводятся экскурсии с использованием VR-технологий.

"Времени достаточно для того, чтобы рассказать вам, попробовать передать всю мощь нашего края, сильную энергетику Байкала, невероятную красоту сибирской тайги и уникальную историю области. Здесь воедино соединились и громкие истории про золото Колчака, и декабристы, и гремевшие на всю страну комсомольские стройки - один БАМ чего стоит. Но самая большая ценность региона - это люди. Они у нас особенные, закаленные суровым климатом, и потому настоящие, жесткие, прямолинейные, но всегда доброжелательные, искренние, трудолюбивые и отзывчивые", - сказал Игорь Кобзев.

Для посетителей выставки проходят музыкальные выступления студии этнической перкуссии "Этнобит", проводятся традиционные сибирские игры и викторины от издаваемого в регионе с 1991 года детского иллюстрированного журнала "Сибирячок".

"Я рада, что сегодня у меня есть возможность находиться здесь, на стенде Иркутской области, где [представлено] действительно уникальное сочетание и природных богатств, и в то же время того промышленного ресурса, который дает возможность развитию всей области и всей страны", - поделилась с гостями стенда региона вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.