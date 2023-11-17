17 ноября, 13:17

Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили ввиду похолодания

Температурный график изменили со среднесуточной температуры "0 градусов" на "минус 4 градуса"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" повысили температуру теплоносителя в столичной системе теплоснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"За последние сутки температурный график изменен со среднесуточной температуры "0 градусов" на "минус 4 градуса". Соответственно, температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях повышена с 85-87 до 95-97 градусов", - говорится в публикации.

Там отмечается, что задания на изменение режимов выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Также необходимо учитывать процессы теплового расширения металлических стенок труб при нагреве. 

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