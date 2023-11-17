17 ноября, 14:09

Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград"

Решение о таком названии принято в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Атомный ледокол, строящийся на верфи в Санкт-Петербурге, будет именоваться "Сталинград". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Губернатор отметил, что решение принято в целях сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания россиян. Исторический документ передан на хранение волгоградскому областному Совету ветеранов. 

Теги:
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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