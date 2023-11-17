В ЮАР сообщили о работе с Россией над соглашениями в области культуры и спорта

Министр спорта, искусства и культуры Зизи Кодва подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. ЮАР и Россия после пандемии коронавируса возобновили работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта. В настоящее время страны готовят соглашения в этих сферах, заявил ТАСС министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами", - отметил он.

Министр подчеркнул важность сотрудничества с РФ и обмена опытом между народами двух стран. "Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии", - добавил Кодва. Он, в частности, упомянул встречу с делегацией от российского министерства культуры на полях саммита БРИКС, а также с министром спорта РФ Олегом Матыциным на форуме ЮНЕСКО в Париже.

По словам министра спорта, искусства и культуры ЮАР, подробности двусторонних программ будут оглашены в скором времени. "Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро", - добавил он.

Кодва также сообщил, что, как ожидается, на полях Форума объединенных культур ЮАР представит свое видение касательно культурного суверенитета и государственной идентичности. "Россия и другие участники форума обладают глубокой экспертизой по вопросам культуры, искусства и спорта. Этот опыт был бы крайне полезен нам - в ЮАР. Некоторые из этих стран очень сильны в вопросах развития кинематографа, театра. Это то, над чем мы хотели бы поработать в ЮАР", - заключил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.