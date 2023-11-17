17 ноября, 14:05

Новая редакция Кодекса этики в сфере ИИ может быть подготовлена к 2027 году

По словам директора НЦРИИ при правительстве РФ Сергея Наквасина, Кодекс нужно будет регулярно обновлять

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Кодекс этики в сфере ИИ, утвержденный в 2021 году, может быть обновлен через три года, заявил в интервью ТАСС директор Национального центра развития искусственного интеллекта (НЦРИИ) при правительстве РФ Сергей Наквасин.

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Ранее в четверг на площадке ТАСС прошел Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ", организованный центром при поддержке администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта. Частью программы форума стала церемония присоединения к Кодексу этики в сфере ИИ около 20 новых организаций. По словам Наквасина, общее количество государственных и коммерческих структур, поддержавших инициативу в течение двух лет, превысило 270 организаций.

"Конечно, его [Кодекс] нужно будет регулярно обновлять. Ввиду существования определенной процедуры обсуждения и утверждения норм с участием сотен экспертов делать это часто не получится. Думаю, оптимальный период обновления при условии глубочайшей выверки должен составлять три-пять лет. Предполагаю, что новая редакция Кодекса будет подготовлена через три года", - уточнил глава НЦРИИ.

Кодекс этики в сфере ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения в этой области, был подписан 26 октября 2021 года правительством РФ, несколькими компаниями и научно-исследовательскими организациями. Крупнейшие российские компании, вузы и НИИ, в том числе МФТИ, Сбербанк, "Яндекс", МТС, "Ростелеком", РФПИ и "Газпром нефть", присоединились к кодексу в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре 2021 года. 

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