17 ноября, 14:06
Военная операция на Украине

Фадеев заявил, что СПЧ следит за резонансными случаями помилования за участие в СВО

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что в этих решениях не определяется, по каким преступлениям человек может быть помилован

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за вызывающими резонанс в обществе случаями помилования осужденных, принимающих участие в СВО. Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев журналистам.

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"Мы следим за подобными событиями. В этих решениях о помиловании нет списка статей, не определяется, по каким преступлениям человек может быть помилован или нет. Раньше такой проблемы не было. Сейчас это может стать проблемой, мы следим", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство 23-летней Веры Пехтелевой.

Он добавил, что пока у него нет ответа на вопрос о целесообразности каких-либо изменений в процедуре помилования. "Если такие случаи останутся единичными, то, может, и не надо ничего менять", - отметил Фадеев. При этом он добавил, что понимает обеспокоенность людей в связи с подобными случаями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял журналистам, что общественный резонанс тех или иных уголовных дел не является поводом для исключений из практики помилования осужденных, принимающих участие в специальной военной операции. Комментируя публикации о помиловании Канюса, Песков отмечал, что существует определенная процедура, один из ее вариантов - принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, а второй вариант - когда осужденные "искупают кровью свое преступление", действуя "в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами". 

Теги:
УкраинаРоссияФадеев, Валерий АлександровичВоенная операция на Украине
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