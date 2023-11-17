В Калининградской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

Губернатор области Антон Алиханов в связи с этим обратил внимание на нехватку кадров в некоторых отраслях

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в Калининградской области с начала 2023 года снизилось почти в два раза - до 2,6 тыс. Это рекордно низкий уровень, сообщила на оперативном совещании в областном правительстве министр социальной политики области Анжелика Майстер.

"Сейчас 2 614 человек [зарегистрированных в области безработных] - минимальное <...> количество", - сказала Майстер.

В ведомстве ТАСС уточнили, что на 1 января 2023 года в области было зарегистрировано 4 244 безработных, и в течение всего года фиксировалось снижение их числа. Работодателями на данный момент заявлено 15 тыс. вакансий.

Губернатор области Антон Алиханов в связи с этим обратил внимание на нехватку кадров в некоторых отраслях. В частности, по его словам, только в сельском хозяйстве сейчас потребность в работниках равняется числу официально зарегистрированных безработных. Остающихся без работы в регионе - такое небольшое количество, что пора заниматься решением их трудоустройства, переобучения в ручном режиме, заметил он.

С учетом строительства новых производств, в том числе завода по выпуску литий-ионных батарей Росатома, завода по переработке картофеля и других проектов группы компаний "Атлантис", области потребуются новые специалисты. В связи с этим губернатор отметил, что нужно смягчать условия участия компаний в программе релокации кадров, которая позволяет работодателю компенсировать до 800 тыс. рублей расходов, связанных с переездом специалиста и его семьи в область, арендой жилья, ипотечным кредитом, покупкой бытовой техники для дома.

Программа была разработана по инициативе Антона Алиханова в 2018 году. Изначально рассчитанная на инжиниринговые и IT-компании, поэтапно она стала доступной для предприятий агропромышленного комплекса, производителей аккумуляторов, высокотехнологичного волокна и других отраслей. По данным областных властей, на 2023 год на ее финансирование предусмотрено 20 млн рублей.