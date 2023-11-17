Гладков: Белгородская область вместе со "Сбером" будут готовить IT-специалистов

Губернатор отметил, что в области заработает бесплатная школа программирования

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Белгородская область совместно со "Сбером" будет готовить высококвалифицированных IT-специалистов для экономики региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков, комментируя подписание соответствующего соглашения с председателем правления банка Германом Грефом.

"В области заработает бесплатная школа программирования, которая будет готовить высококвалифицированных IT-специалистов, необходимых для развития нашей экономики", - сказал Гладков. Он пояснил, что речь идет о проекте "Сбера" "Школа 21", в рамках которого каждый желающий старше 18 лет сможет получить новые навыки в сфере IT и в дальнейшем освоить востребованную профессию. "Обучение будет проходить на отечественной цифровой образовательной платформе, специально разработанной и ориентированной на актуальные потребности рынка", - продолжил Гладков. Еще одним важным "плюсом" программы обучения он назвал обязательную трехмесячную стажировку в IT-компании, которая может закончиться трудоустройством.

Кроме того, по словам губернатора, с главой "Сбера" была достигнута договоренность об обмене лучшими практиками и экспертизой в сфере подготовки IT-кадров. "Какой бы непростой была оперативная обстановка, наша задача - не терять темпы развития региона и вопросы образования, вопросы развития IT-образования для нас имеют огромное значение", - продолжил Гладков. Он подчеркнул, что в настоящее время в регионе действует много компаний, у которых в штате есть 200-300 программистов.

"Сегодня мы даем другой уровень возможностей нашим детям, я уверен, что в начале следующего года, когда мы вместе со "Сбером" откроем школу, мы увидим, какое большое количество жителей нашей области и соседних регионов придет к нам учиться, и вместе мы дадим им эту возможность", - заключил Гладков.