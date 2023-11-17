В Чувашии начался сбор документов для архива об участии жителей в спецоперации

На хранение можно передать не только документы о профессиональной деятельности, но и записные книжки, дневники, интервью, творческие работы, фотографии, переписку

ЧЕБОКСАРЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный архив современной истории Чувашии объявил сбор личных документов участников специальной военной операции для формирования соответствующего фонда. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минкультуры республики.

"Госархив современной истории Чувашской Республики <…> объявляет акцию "Слава Героям России - защитникам Отечества". <…> Она направлена на комплектование архива личными документами участников [спецоперации] - военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, военных корреспондентов, медработников, автомехаников, а также волонтеров", - отмечается в сообщении.

В министерстве уточняют, что на хранение можно передать не только документы о профессиональной деятельности, но и записные книжки, дневники, интервью, творческие работы, фотографии, переписку. Материалы принимаются как в бумажном виде, так и на электронном носителе.

"Массив уникальных документов в будущем найдет отражение в реализуемых госархивом разнообразных проектах: электронных изданиях, виртуальных и документальных выставках, тематических уроках, а также будет использован для подготовки тематических сборников документов", - поясняют в министерстве.