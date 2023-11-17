В Москве определили лучшие кадетские классы

Лидеров рейтинга наградили кубками и грамотами

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Победителями и призерами кадетского конкурса в Москве стали 15 классов из 8 столичных школ, сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

"15 классов из восьми столичных школ стали победителями и призерами ежегодного конкурса "Лучший кадетский класс" за 2022/2023 учебный год. Кадеты в течение всего года участвуют в интеллектуальных, спортивных, патриотических и творческих мероприятиях. Они регулярно занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах, в том числе на Всероссийской олимпиаде школьников. Все успехи учитываются при составлении рейтинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге этого года есть как новички, так и те образовательные организации, кадетские классы которых традиционно занимают высокие места. Победителями и призерами стали классы разных параллелей из школ № 709, 1002, 1636, 2026, 2073, 2083, 2109, 2120. При подведении итогов учитываются знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", спортивные звания и разряды детей, их участие в Спартакиаде кадет, торжественных маршах и парадах. Ученики получают баллы за индивидуальное и коллективное участие в творческих конкурсах федерального и регионального уровней. Лидеров рейтинга наградили кубками и грамотами.