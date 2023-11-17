ТАСС представил на выставке "Россия" спецпроект про Омскую область

Самые значимые объекты региона были отрисованы как 3D-модели

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС представило на Международной форуме-выставке "Россия" спецпроект "Омск - ты просто космос!", посвященный Омской области. Как рассказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, виртуальный тур знакомит с достопримечательностями этого сибирского региона, его достижениями и природой.

"ТАСС традиционно уделяет много внимания регионам. И когда мы думали, чем удивить, то ответ нашли в Омской области - крае, где делают замечательные, лучшие в мире ракеты (ракеты-носители "Ангара" - прим. ТАСС). На ней мы и "прокатились" по достопримечательностям региона", - сказал Калмыков.

Зритель совершает виртуальное космическое путешествие на "Ангаре", пролетая 23 омские локации. Подзаголовок проекта - "Полет по местам, которыми гордятся омичи". "Благодаря вот этому виртуальному проекту удается передать всю мощь Сибири, показать ее красоту, интеллект, природу, памятники архитектуры", - отметил Калмыков. Самые значимые объекты региона были отрисованы как 3D-модели.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что этот виртуальный гид расскажет о регионе тем, кто там никогда не был, и напомнит о нем тем, кто его покинул. "Вспоминайте Омскую область, приезжайте в гости. Мы сейчас очень хорошо развиваемся и будем развиваться дальше. И сегодняшняя ситуация, которая сложилась в мире, - вопреки всему мы обратим ее себе на пользу", - заявил глава региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.