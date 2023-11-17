Таможня РФ разъяснила порядок работы пунктов пропуска с Финляндией

На время закрытия с 18 ноября по 18 февраля четырех КПП работать продолжат погранпереходы Люття, Суоперя, Салла и Лотта Карельской и Мурманской таможен по сокращенному графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Российская таможня разъяснила порядок работы пунктов пропуска на границе с Финляндией в период введения последних ограничений. На время закрытия с 18 ноября по 18 февраля четырех пунктов пропуска (Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Вяртсиля) работать продолжат пункты пропуска Люття, Суоперя, Салла и Лотта Карельской и Мурманской таможен по сокращенному графику, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Ограничения вступают в силу в одностороннем порядке в ночь с 17 на 18 ноября в МАПП Ваалимаа (сопредельный пункт пропуска на российской стороне - МАПП Торфяновка), Нуйямаа (МАПП Брусничное), Иматра (МАПП Светогорск) и Ниирала (МАПП Вяртсиля). Они распространяются как на пассажирское, так и на грузовое сообщение. По информации финляндской стороны, пункты пропуска Вартиус (МАПП Люття), Куусамо (МАПП Суоперя), Салла (МАПП Салла) и Раджа-Йоосеппи (МАПП Лотта) останутся открытыми, а таможенные органы будут работать в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Таможенный пост МАПП Люття работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, а с пятницы по воскресенье с 09:00 до 19:00. МАПП Суоперя действует только с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу-воскресенье - выходной. Таможенные посты Салла и Лотта работают ежедневно с 11:00 до 15:00.

Как отметили ТАСС в пресс-службе СЗТУ, на готовящихся к закрытию погранпереходах очередей не наблюдается, сейчас они продолжают работать в штатном режиме и обслуживать пересекающих границу граждан. При этом от финляндской стороны в адрес российских таможенников до сих пор не поступало официальных бумаг.

По данным таможни, за прошлую неделю через три наиболее востребованных пропускных пункта в зоне Выборгской таможни (Торфяновка, Брусничное, Светогорск) границу в обе стороны пересекли более 8,2 тыс. легковых автомобилей и более 1 тыс. грузовых.

Ранее на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу.