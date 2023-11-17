17 ноября, 13:47

Таможня РФ разъяснила порядок работы пунктов пропуска с Финляндией

Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS
© Lehtikuva/ Vesa Moilanen via REUTERS

На время закрытия с 18 ноября по 18 февраля четырех КПП работать продолжат погранпереходы Люття, Суоперя, Салла и Лотта Карельской и Мурманской таможен по сокращенному графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Российская таможня разъяснила порядок работы пунктов пропуска на границе с Финляндией в период введения последних ограничений. На время закрытия с 18 ноября по 18 февраля четырех пунктов пропуска (Торфяновка, Брусничное, Светогорск, Вяртсиля) работать продолжат пункты пропуска Люття, Суоперя, Салла и Лотта Карельской и Мурманской таможен по сокращенному графику, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Читайте также
В Финляндии сообщили об установке ограждений на погранпунктах на границе с РФ в полночь"Совавто" отменил рейсы между Россией и Финляндией

"Ограничения вступают в силу в одностороннем порядке в ночь с 17 на 18 ноября в МАПП Ваалимаа (сопредельный пункт пропуска на российской стороне - МАПП Торфяновка), Нуйямаа (МАПП Брусничное), Иматра (МАПП Светогорск) и Ниирала (МАПП Вяртсиля). Они распространяются как на пассажирское, так и на грузовое сообщение. По информации финляндской стороны, пункты пропуска Вартиус (МАПП Люття), Куусамо (МАПП Суоперя), Салла (МАПП Салла) и Раджа-Йоосеппи (МАПП Лотта) останутся открытыми, а таможенные органы будут работать в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Таможенный пост МАПП Люття работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, а с пятницы по воскресенье с 09:00 до 19:00. МАПП Суоперя действует только с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, в субботу-воскресенье - выходной. Таможенные посты Салла и Лотта работают ежедневно с 11:00 до 15:00.

Как отметили ТАСС в пресс-службе СЗТУ, на готовящихся к закрытию погранпереходах очередей не наблюдается, сейчас они продолжают работать в штатном режиме и обслуживать пересекающих границу граждан. При этом от финляндской стороны в адрес российских таможенников до сих пор не поступало официальных бумаг.

По данным таможни, за прошлую неделю через три наиболее востребованных пропускных пункта в зоне Выборгской таможни (Торфяновка, Брусничное, Светогорск) границу в обе стороны пересекли более 8,2 тыс. легковых автомобилей и более 1 тыс. грузовых.

Ранее на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация