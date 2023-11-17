Презентации регионов СФО на выставке "Россия" лягут в основу турмаршрутов

Заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко назвал в числе уникальных мест округа пять озер в Омской области, Новосибирское водохранилище, Васюганское болото в Томской области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) разработают собственные туристические продукты, в их основу лягут презентации на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке форума заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко.

"То, что сейчас они презентовали, позиционировали, это будет в последующем практически реализовано в туристических маршрутах и туристических предложениях. Хакасия и Тува должны разработать свои серьезные туристические продукты, там есть что показать <...>. В общем-то у нас субъект [федерации] с точки зрения грамотной подачи, можно в любом найти то, что является уникальным", - сказал он в ходе Дней Сибирского федерального округа на выставке-форуме.

В числе уникальных мест СФО он назвал пять озер в Омской области - так называемый "пуп земли", Новосибирское водохранилище в Новосибирской области, крупнейшее Васюганское болото - в Томской.

Подобные экологические зоны позволяют увидеть различные уникальные виды животных и растений, что также может лечь в основу разрабатываемых туристических маршрутов, отметил Денисенко. Многие наработки уже представлены на стендах регионов на выставке.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.