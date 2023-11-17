17 ноября, 14:21
Международная выставка-форум "Россия"

Презентации регионов СФО на выставке "Россия" лягут в основу турмаршрутов

Заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко назвал в числе уникальных мест округа пять озер в Омской области, Новосибирское водохранилище, Васюганское болото в Томской области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) разработают собственные туристические продукты, в их основу лягут презентации на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке форума заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко.

Читайте также
История всероссийских выставок

"То, что сейчас они презентовали, позиционировали, это будет в последующем практически реализовано в туристических маршрутах и туристических предложениях. Хакасия и Тува должны разработать свои серьезные туристические продукты, там есть что показать <...>. В общем-то у нас субъект [федерации] с точки зрения грамотной подачи, можно в любом найти то, что является уникальным", - сказал он в ходе Дней Сибирского федерального округа на выставке-форуме.

В числе уникальных мест СФО он назвал пять озер в Омской области - так называемый "пуп земли", Новосибирское водохранилище в Новосибирской области, крупнейшее Васюганское болото - в Томской.

Подобные экологические зоны позволяют увидеть различные уникальные виды животных и растений, что также может лечь в основу разрабатываемых туристических маршрутов, отметил Денисенко. Многие наработки уже представлены на стендах регионов на выставке.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация