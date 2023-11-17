Кремль традиционно будет собирать вопросы россиян к прямой линии Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что период сбора вопросов будет даже больше, чтобы максимальное количество людей могло направить обращения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Кремль по традиции будет собирать вопросы от россиян к предстоящей совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно. Заранее", - подтвердил он.

По словам Пескова, период сбора вопросов будет даже больше, чтобы максимальное количество людей могло направить обращения. "По всем прежним каналам сбора информации будем работать. Это будет и телефон. И смс можно будет прислать, и аудио записать, и видео записать", - рассказал он.

Однако, по словам Пескова, в этот раз в регионах не будут организовывать специальные телестудии, откуда россияне могли бы в прямом эфире обратиться к президенту. "Точка" - это гражданин", - заметил он в ответ на вопрос, будут ли открыты мобильные "точки" по всей стране. Указав на телефон, он пояснил: "Благодаря этой штуке каждый гражданин - это "точка".