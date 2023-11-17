Путин прибыл на международный культурный форум в Санкт-Петербурге

Ожидается, что президент примет участие в пленарном заседании

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в здание Главного штаба Эрмитажа, где в эти дни проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур.

Как ожидается, глава государства примет участие в пленарном заседании и выступит на нем с речью. Как ранее сообщал ТАСС советник президента РФ Владимир Толстой, Путин в своем выступлении может сделать акцент на открытости России "к диалогу в культуре". Он также обращал внимание на то, что у главы государства может состояться живой разговор и обмен мнениями по насущным вопросам с присутствующими на сессии деятелями культуры. Эта часть мероприятия, как отмечал Толстой, может стать особенно интересной. "Может быть, в этом диалоге мы нащупаем какие-то пути к будущему", - предполагал советник президента.