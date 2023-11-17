17 ноября, 14:29
Международная выставка-форум "Россия"

Пара из Иркутской области сыграла русско-бурятскую свадьбу на выставке "Россия"

Молодоженами стали Елена Тумурова и Марк Прасолов из Ангарска

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Русско-бурятскую свадьбу с национальными обрядами сыграла пара из Иркутской области в день региона на выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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"Я рад, что сегодня две культуры соединяются. <...> Вручаю вам свидетельство о заключении брака. Для вас это важное событие, наверное, еще и потому что оно произошло в Москве, на площадке ВДНХ, в день региона. Я очень рад, что вы сделали правильный выбор. Нам нужны молодые люди, нам нужно, чтобы все, кто родился в Иркутской области, оставались в регионе", - сказал на церемонии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Молодоженами стали Елена Тумурова и Марк Прасолов из Ангарска. На их церемонии бракосочетания состоялась реконструкция свадебного обряда русского и бурятского народов. Пара узаконила отношения по старинным обычаям предков. Под русские народные песни невесту нарядили в звенящие хоолобшо - традиционные бурятские украшения. Одежду жениха украшали алые атласные косы с монетами. Одним из обрядов стал национальный бурятский танец ехор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичМеждународная выставка-форум "Россия"
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