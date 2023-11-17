Тема рек объединила регионы Сибири на выставке "Россия"

Заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко также отметил сочетание технологичного и национального стилей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стенды регионов Сибирского федерального округа (СФО) на Международной выставке-форуме "Россия" объединяет тема рек. Каждый регион стилистически дополняет друг друга, сообщил в интервью ТАСС на площадке форума заместитель полпреда президента РФ в СФО Олег Денисенко.

"Мы единственные, у которых вся выставка объединена в единое пространство, в единую идею и в единое исполнение <...>. Основана на единении великих сибирских рек: Иртыш, Обь, Енисей, Лена, озера Байкал, реки меньшие, но не менее красивые, такие как Катунь. Помимо того, что мы внутренне едины, нам надо показать это визуально", - сказал он в ходе Дней Сибирского федерального округа на выставке-форуме.

Заместитель полпреда отметил сочетание технологичного и национального стилей. Так, Красноярский край, Кемеровская, Иркутская, Омская, Новосибирская области представили стенды, посвященные экономическому прогрессу, Томская область - научный, Алтайский край - аграрный, а Республики Алтай, Тыва и Хакасия рассказали о национальном колорите. Выделяется стенд Томской области, который оформлен по мотивам сказочной повести Александра Волкова "Изумрудный город".

"Сказку "Волшебник Изумрудного города" Александр Волков написал в Томске. В ту пору богатые купцы покрывали крыши своих домов медью, которая окислялась и приобретала изумрудный цвет", - объяснил Денисенко.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.