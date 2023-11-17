На Ямале четверо преподавателей школ искусств стали лауреатами премии губернатора

В пресс-службе правительства региона сообщили, что каждый получит по 80 тыс. рублей

ТАСС, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ямала поддержат премиями педагогических работников образовательных организаций культуры и искусства, добившихся высоких профессиональных и творческих результатов. Лауреатами премии губернатора в 2023 году стали четыре человека, каждый из которых получит по 80 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Лучшие преподаватели школ искусств получат гранты от губернатора Ямала <…> в размере 80 тыс. рублей <…>. В этом году лауреатами премии стали четверо преподавателей <…>. Премия присуждается педагогическим работникам, добившимся высоких профессиональных и творческих результатов, либо внесшим значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства автономного округа", - говорится в сообщении.

Программа премирования сотрудников в сфере культуры и искусства действует с 2010 года, за этот период гранты получили уже 108 педагогов. В этом году лауреатами премии стали Галина Шалабода из Губкинской ДШИ имени Свиридова, Наталья Степанова из Детской школы искусств имени Рахманинова Нового Уренгоя, ноябряне Инна Любомская из Детской школы искусств имени Чайковского и Игорь Даровских из Детской музыкальной школы № 2 имени Коха.

В округе функционирует 41 организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых трудятся 940 преподавателей.